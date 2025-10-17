МВД РФ объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

МВД РФ объявило в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Это следует из базы ведомства.

Он разыскивается по уголовной статье. При этом о каком нарушении идет речь, не уточняется.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело может быть связано с терроризмом.

В настоящее время Крутихин проживает за пределами России.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В качестве наказания суд назначил ей 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо этого, телеведущей грозит 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма в случае возвращения в РФ. Заочное постановление было вынесено Вторым Западным окружным военным судом в апреле 2025 года.

