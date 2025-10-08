Бывший адвокат Марк Фейгин повторно объявлен в розыск

Фото: Агентство "Москва" (Марк Фейгин признан иноагентом в РФ)

Бывший адвокат Марк Фейгин (внесен в реестр иноагентов в РФ) повторно объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Фейгин переобъявлен в розыск по статье Уголовного кодекса России. Однако конкретное наименование статьи не раскрывается. ТАСС в полиции рассказали, что основанием для повторного объявления экс-адвоката в розыск было новое уголовное дело.

В 2023 году Фейгина объявили в розыск по уголовной статье. О какой статье шла речь, в базе розыска, где появилась его карточка, не уточнялось.

Однако через год Фейгина заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима за фейки о российской армии. Его также на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, бывшему адвокату назначен штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

