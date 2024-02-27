Экс-депутат ГД Гудков внесен в реестр террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Евгений Разумный (Геннадий Гудков признан иноанетом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст РФ включил Гудкова в перечень иноагентов в марте прошлого года. В министерстве объяснили свое решение тем, что политик негативно высказывался о российских военнослужащих, призывал к предоставлению вооружения Киеву, открыто выступал в его поддержку.

Через месяц деятельность иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов", основанной экс-депутатом ГД Ильей Пономаревым (признан иноагентом в РФ), признали незаконной в России. Также ее руководителями, кроме Пономарева, являются Марк Фейгин (признан иноагентом в РФ) и Гудков.

Отмечается, что сейчас они проживают в эмиграции. По информации прокуратуры, мужчины отрицают территориальную целостность РФ и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Материалы о деятельности Гудкова направлены в Генпрокуратуру