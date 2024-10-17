Супруга обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве рассказала, зачем ее мужу столько оружия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Супруга Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе столицы, рассказала Москве 24, зачем ее мужу столько оружия.

"У больших мальчиков – большие игрушки", – подчеркнула она.

Женщина добавила, что оружие имеет соответствующее разрешение. Она не верит, что ее муж мог совершить покушение на партнера, с которым они дружили и работали 19 лет. При этом предположений, кто бы мог подставить супруга, у нее тоже нет.

Во время суда адвокат обвиняемого сообщил, что Слободяник владел внушительным арсеналом оружия на законных основаниях.

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал его до 15 декабря. Мужчина заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.

Предварительно установлено, что обвиняемый действовал на почве личных неприязненных отношений к своему бизнес-партнеру, гендиректору компании "Шейкер групп" Виктору Мишачеву.

Поздно вечером 14 октября он приехал на своем автомобиле в район проживания потерпевшего, затем прошел пешком к его припаркованному автомобилю, установил между капотом и лобовым стеклом со стороны водительского сиденья неустановленное устройство, на которое сверху положил мусорный пакет. Затем Слободяник скрылся с места преступления.

Автомобиль Мишачева взорвался 15 октября на Профсоюзной улице. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Пострадавший сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет и вел с ним совместную предпринимательскую деятельность.