В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

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В расследовании повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией местные правоохранительные органы рассматривают несколько судов, включая российское "Севморпуть", который был в тот момент неподалеку от места происшествия. Об этом сказано на сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

Правоохранительные органы Финляндии смогли определить суда, которые находились поблизости с газопроводом, с помощью открытых источников.

"Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и "Севморпуть", а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения", – отметил представитель полиции Ристо Лохи.

Также в финской полиции отметили, что улучшение погодных условий предоставило бы возможность вновь совершить погружение и осмотреть место повреждения.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.