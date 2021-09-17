30 человек госпитализировали в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции

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В Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, включая 20 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

ЧП произошло в одной из религиозных организаций города. В основном все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер".

Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию очага. Они исследуют пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследуют заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Нижнем Новгороде. У около 40 детей были ярко выражены признаки острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.