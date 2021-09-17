30 человек госпитализировали в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции

17:14
Фото: ТАСС/Муса Салгереев
В Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, включая 20 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
ЧП произошло в одной из религиозных организаций города. В основном все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер".
Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию очага. Они исследуют пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследуют заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.
Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Нижнем Новгороде. У около 40 детей были ярко выражены признаки острой кишечной инфекции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
На Совхозной улице ограничили вход в подъезд дома, где отравились более 10 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: