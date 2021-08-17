"Ничего не опасался": сын погибшего пилота Ил-112В рассказал о последнем разговоре с ним

18:54
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В, рассказал о последнем разговоре с ним, передает "Московский комсомолец".
По словам мужчины, он созванивался с отцом и тот рассказал, что не испытывал никакого волнения перед полетом.
"Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами", – сказал сын погибшего летчика.
Он добавил, что Хлудеев летал на Ил-112В с тех пор, как его впервые подняли в воздух в 2019 году. По его словам, весь экипаж воздушного судна был опытным.
О произошедшем мужчина узнал от друзей, которые рассказали ему о крушении в Кубинке.
В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал РИА Новости, что командир Ил-112В, Герой России Николай Куимов был настоящим асом и мужественным человеком.
"Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль... Выражаю глубокое сочувствие родным и близким погибших летчиков", – сказал Гусев.
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. По предварительным данным, никто из них не выжил.
В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.
Экипаж самолета Ил-112В, потерпевшего крушение под Кубинкой, погиб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: