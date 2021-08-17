"Ничего не опасался": сын погибшего пилота Ил-112В рассказал о последнем разговоре с ним

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Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В, рассказал о последнем разговоре с ним, передает "Московский комсомолец".

По словам мужчины, он созванивался с отцом и тот рассказал, что не испытывал никакого волнения перед полетом.

"Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами", – сказал сын погибшего летчика.

Он добавил, что Хлудеев летал на Ил-112В с тех пор, как его впервые подняли в воздух в 2019 году. По его словам, весь экипаж воздушного судна был опытным.

О произошедшем мужчина узнал от друзей, которые рассказали ему о крушении в Кубинке.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал РИА Новости, что командир Ил-112В, Герой России Николай Куимов был настоящим асом и мужественным человеком.

"Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль... Выражаю глубокое сочувствие родным и близким погибших летчиков", – сказал Гусев.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. По предварительным данным, никто из них не выжил.

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

