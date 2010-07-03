ДТП со смертельным исходом произошло в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех автомобилей произошла на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На 47 километре Калужского шоссе в сторону области произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого один человека погиб и еще трое получили травмы", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают экстренные городские службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП произошло в районе Востряковского кладбища. В результате аварии пострадал один человек.