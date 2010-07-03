Человек пострадал в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Востряковского кладбища, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 48-м километра кольцевой дороги.

Сейчас на месте аварии работают городские службы и полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на пересечении Комсомольского проспекта с Хамовническим Валом автомобиль Следственного комитета столкнулся в мотоциклом.