Автомобиль СК попал в ДТП на Комсомольском проспекте

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Автомобиль Следственного комитета России попал в ДТП на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта с Хамовническим Валом. Машина перевернулась на крышу.

По словам очевидцев, второй участник ДТП – мотоцикл, который лежит в 20 метрах от перевернувшегося автомобиля. Кроме того, на обочине недалеко от места аварии остановились еще несколько машин СК.

Движение в районе происшествия сильно затруднено. Проехать можно только по одной полосе из трех.

Ранее сообщалось, что автомобиль Skoda врезался в остановку общественного транспорта в районе Китай-города. В результате аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира легковушки. В момент происшествия людей на остановке не было.