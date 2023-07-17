Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Руководство Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю в связи с ЧП на Крымском мосту отправило на место происшествия специально созданную группу. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в состав группы вошли наиболее опытные следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они проведут все необходимые следственные действия на месте происшествия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина из Белгородской области. Кроме того, различные травмы получила их дочь, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщили в Минтрансе РФ, в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.