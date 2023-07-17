07:34Происшествия
Спецгруппа СК выехала на место ЧП на Крымском мосту
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Руководство Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю в связи с ЧП на Крымском мосту отправило на место происшествия специально созданную группу. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что в состав группы вошли наиболее опытные следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они проведут все необходимые следственные действия на месте происшествия.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.
В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина из Белгородской области. Кроме того, различные травмы получила их дочь, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщили в Минтрансе РФ, в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.
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