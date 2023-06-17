Трехдневное перемирие вступит в силу в Судане начиная 18 июня

Фото: Sudanese Army via AP/ТАСС

Режим прекращения огня между суданской армией и силами быстрого реагирования должен вступить в силу на три дня начиная с 18 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как указывается в совместном заявлении, стороны "пришли к согласию о перемирии сроком на 72 часа начиная с 18 июня". При этом армия и силы быстрого реагирования отказались от применения авиации и артиллерии, а также от передислокации личного состава и взаимных атак.

Саудовские и американские посредники предупредили, что в случае нарушения объявленного перемирия "дальнейшие консультации с представителями суданской армии и спецназа, проходящие в саудовской Джидде, будут отложены".

Столкновения между армией Судана и республиканским спецназом начались 15 апреля. В связи с этим Минобороны РФ эвакуировала из страны более 200 человек РФ и стран СНГ, а также ряда дружественных иностранных государств.

Ранее в Москве заявили о готовности содействовать разрешению конфликта в Судане. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что если появится необходимость в предоставлении площадки для переговоров, то РФ готова к этому.

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана