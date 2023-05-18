В МИД РФ заявили, что Москва готова содействовать разрешению конфликта в Судане

Фото: AP/Mahmoud Hjaj

Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Об это сообщает РИА Новости.

"Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", – сказал он на полях саммита "Россия – исламский мир".

Он отметил, что если появится необходимость в предоставлении площадки для переговоров, то РФ готова к этому.

"Другое дело – о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев", – подчеркнул Богданов.

Замглавы МИД РФ добавил, что пока необходимости в проведении новой эвакуации россиян из Судана нет, а все последующие действия будут предприниматься исходя из обстановки. Вопросы, касающиеся безопасности граждан, являются для российской стороны приоритетными, резюмировал он.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией страны и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Отмечалось, что среди эвакуированных также были граждане Украины.

Ранее сообщалось, что армия Судана и спецназ смогли впервые подписать соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирному населению. Соглашение также обязало стороны создать пространство для работы гуманитарной помощи.

