17:09Политика
В МИД РФ заявили, что Москва готова содействовать разрешению конфликта в Судане
Фото: AP/Mahmoud Hjaj
Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Судане и при необходимости предоставить площадку для переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Об это сообщает РИА Новости.
"Мы выступаем против иностранного вмешательства в суданские дела. Они сами должны разобраться в собственных проблемах, мы готовы этому содействовать", – сказал он на полях саммита "Россия – исламский мир".
Он отметил, что если появится необходимость в предоставлении площадки для переговоров, то РФ готова к этому.
"Другое дело – о каких переговорах может идти речь, потому что там разные подходы среди суданцев", – подчеркнул Богданов.
Замглавы МИД РФ добавил, что пока необходимости в проведении новой эвакуации россиян из Судана нет, а все последующие действия будут предприниматься исходя из обстановки. Вопросы, касающиеся безопасности граждан, являются для российской стороны приоритетными, резюмировал он.
15 апреля в Судане начались столкновения между армией страны и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.
В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Отмечалось, что среди эвакуированных также были граждане Украины.
Ранее сообщалось, что армия Судана и спецназ смогли впервые подписать соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирному населению. Соглашение также обязало стороны создать пространство для работы гуманитарной помощи.
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