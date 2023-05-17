Экс-премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении его дома полицией

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Бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан сообщил, что его дом окружила полиция. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Полиция окружила мой дом", – говорится в публикации.

Политик предположил, что, возможно, последний раз выходит на связь перед очередным своим задержанием.

9 мая суд Пакистана арестовал Имрана Хана. Ему вменяют нецелевое расходование средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконную продажу подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.

После этого страну охватили протесты. 11 мая Верховный суд Пакистана признал арест политика незаконным, а на следующий день его освободили из-под стражи.

