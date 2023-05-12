Суд освободил экс-премьера Пакистана под залог – СМИ

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Верховный суд Исламабада освободил бывшего премьера Пакистана Имрана Хана под залог. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Dawn.

9 мая сотрудники Национального бюро отчетности арестовали экс-премьера по делу о фонде "Аль-Кадир". Перед судьями Хан предстал в полицейском участке Исламабада, которому тем же вечером присвоили статус суда в качестве одноразового разрешения.

На следующий день суд заключил Имрана Хана под стражу на восемь дней. По данным следствия, бывший премьер-министр вместе с женой и лидерами его оппозиционной партии "Движение за справедливость" основали траст для создания Университета Аль-Кадир. Это нанесло ущерб бюджету Пакистана в 50 миллиардов рупий.

После ареста Хана его партия призвала жителей к митингам по всей стране. После этого на улицы Пакистана вышли тысячи сторонников политика.

Чтобы разогнать массовые протесты, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Также правительство приостановило доступ к мобильной широкополосной связи и таким сервисам, как YouTube, Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. В результате протестов погибли 10 человек, 1 750 были ранены.

После двух дней массовых митингов Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера незаконным. Он также призвал немедленно освободить Хана.

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