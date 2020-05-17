Женщину госпитализировали после нападения собаки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина доставлена в столичную больницу после укуса собаки. Пес набросился на москвичку в результате конфликта, возникшего между его хозяином и прохожей, передает ТАСС со ссылкой на представителей московского ГУ МВД России.

"По предварительным данным, около часа дня на Бескудниковском бульваре в ходе конфликта между мужчиной с собакой и молодой парой животное бросилось на женщину и укусило ее", – рассказали в правоохранительных органах. Уточняется, что мужчин доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

В дальнейшем следователи примут процессуальное решение, расследование конфликта продолжается.

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