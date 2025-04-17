Отражена атака беспилотников в Шуе Ивановской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака БПЛА отражена в ночь на 17 апреля в городе Шуе Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на оперштаб.

В результате случившегося никто не получил травм, но в нескольких домах выявлены выбитые стекла.

Местных жителей предупредили, что опасность атаки дронов сохраняется до сих пор. В связи с этим образовательные учреждения Шуи переведены на дистанционный режим работы, а в детсадах работают дежурные группы.

Накануне, 16 апреля, в Ивановской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя время средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над регионом 7 украинских дронов.

В результате два человека получили травмы. Им была оказана необходимая медпомощь.

