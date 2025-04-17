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17 апреля, 07:54

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 71 украинский БПЛА над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 71 украинский беспилотник над шестью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 49 БПЛА были сбиты над Курской областью, по 7 дронов – над территориями Орловской и Рязанской областей, 4 – над территорией Брянской области, 3 – над Владимирской областью и 1 – над Тульской.

В Брянской области в результате ударов украинских БПЛА сгорели 18 домов и 2 хозпостройки. Атакам подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. Также были повреждены школа и социально-культурный центр.

Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате удара пострадали 4 человека, включая полугодовалого ребенка.

Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в поселке Конышевка Курской области пострадала женщина. Атака дрона привела к возгоранию хозяйственной постройки, возле которой находилась пострадавшая. Ее доставили с ожогами и травмой руки в Курскую областную больницу.

Средства ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России

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