ФСБ задержала финансировавших ВСУ жителей Томской области

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Двоих жителей Томской области задержали за государственную измену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужб, задержанные перечисляли деньги для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым помогая киевскому режиму в деятельности, направленной против безопасности России. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовные дела по статье "Государственная измена".

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".