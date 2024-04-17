Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа поднялся на 29 сантиметров, до 894 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Уточняется, что это данные на 12:00 (10:00 по Москве). Уральский гидрометцентр прогнозировал рост воды в реке вплоть до 18 апреля. Уровень воды превысил опасную отметку, которая составляет 850 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в результате весеннего паводка в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в регион, чтобы проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий половодья.

Позднее он сообщил, что следствие будет разбираться с причинами наводнения в регионах РФ.

