Уровень воды в реке Тобол достиг 883 сантиметров

Фото: телеграм-канал "ЧП Курган"

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась на 18 сантиметров за два часа. По состоянию на 10:00 (08:00 по Москве) уровень достигает 883 сантиметров. Об этом областное правительство сообщает в официальном телеграм-канале.

Таким образом, уровень воды перешел отметку опасного явления – 850 сантиметров. Специалисты местного гидрометцентра предупредили, что вода продолжит подниматься до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что в результате весеннего паводка в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в регион, чтобы проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий половодья.

Позднее он сообщил, что следствие будет разбираться с причинами наводнения в регионах РФ.

