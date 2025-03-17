10 человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Дагестане

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10 человек доставлены в больницу после крупного ДТП в Дагестане, сообщает телеграм-канал МВД по региону.

Дорожное происшествие случилось 17 марта на 773-м километре автодороги "Кавказ". По предварительным данным, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с "КамАЗом", Toyota RAV4 и пассажирским "ГАЗ" 322132.

"В результате ДТП водитель Toyota RAV4 и 9 пассажиров "ГАЗели" доставлены в медучреждения, им оказывается медицинская помощь", – уточнили в МВД.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГАИ. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и число участников аварии.

Ранее СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщали, что в массовом ДТП пострадали 14 человек, а столкнувшихся автомобилей было всего три.

До этого авария произошла в Ленинградской области. Там "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате пострадали 15 человек. Водитель микроавтобуса погиб.

