Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – подчеркнул он.

На месте случившегося работает оперативная группа.

Утром 17 марта беспилотник был уничтожен силами ПВО России на подлете к Калуге. Губернатор уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

До этого ночью сообщалось, что система ПВО сбила три беспилотника в небе над Кировским районом Калужской области. Шапша заявил, что тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее силы ПВО РФ сбили еще семь БПЛА над территорией Белгородской области. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа на объекты на территории РФ была пресечена около 14:30.



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