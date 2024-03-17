Здание с избирательными участками повредилось после атаки ВСУ в Энергодаре

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ВСУ атаковали здание в Энергодаре, где находились три избирательных участка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию Запорожской области.

"В Энергодаре в результате атаки дронов ВСУ повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка – № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.

16 марта участковые избирательные комиссии эвакуировали вместе с документацией. 17 марта эти участки будут закрыты, голосование закрепленных за ними избирателей было переведено на надомное, заявили в комиссии.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на избирательный участок в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Они осуществили двойной удар при помощи дронов-камикадзе "Заноза", рассказал глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, после обстрела здание воспламенилось.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.