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01:36

Трое мужчин провалились под лед Москва-реки

происшествия

01:36

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Трое мужчин на северо-западе столицы провалились под лед при переходе через Москва-реку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел в районе Троице-Лыково.

Спасатели оказали помощь пострадавшим. Также мужчин осмотрели врачи скорой помощи. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В департаменте отметили, что сейчас выход на лед опасен. 13 февраля сотрудники МЧС спасли двух детей в Тушине, оказавшихся на льдине на реке Сходня.

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