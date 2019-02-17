Трое мужчин провалились под лед Москва-реки

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Трое мужчин на северо-западе столицы провалились под лед при переходе через Москва-реку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел в районе Троице-Лыково.

Спасатели оказали помощь пострадавшим. Также мужчин осмотрели врачи скорой помощи. Отмечается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В департаменте отметили, что сейчас выход на лед опасен. 13 февраля сотрудники МЧС спасли двух детей в Тушине, оказавшихся на льдине на реке Сходня.