На Камчатке двое мужчин на снегоходе провалились под лед

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Усть-Камчатском районе двое мужчин на снегоходе провалились под лед реки Камчатка. Обнаружить удалось тело одного из них – мужчины 1990 года рождения, сообщает РИА Новости.

Поиски второго продолжаются. Как только позволят погодные условия, к операции подключат водолазную группу.

Мужчины провалились в полынью на расстоянии 300 метров от берега. Накануне на поверхность был поднят снегоход.

В конце января двое детей провалились под лед в Пензенской области. Один из них утонул, второго госпитализировали. Трагедия произошла на берегу реки Суры в селе Грабово Бессоновского района.