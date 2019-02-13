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12:01

На Камчатке двое мужчин на снегоходе провалились под лед

происшествия

12:01

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Усть-Камчатском районе двое мужчин на снегоходе провалились под лед реки Камчатка. Обнаружить удалось тело одного из них – мужчины 1990 года рождения, сообщает РИА Новости.

Поиски второго продолжаются. Как только позволят погодные условия, к операции подключат водолазную группу.

Мужчины провалились в полынью на расстоянии 300 метров от берега. Накануне на поверхность был поднят снегоход.

В конце января двое детей провалились под лед в Пензенской области. Один из них утонул, второго госпитализировали. Трагедия произошла на берегу реки Суры в селе Грабово Бессоновского района.

происшествия

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