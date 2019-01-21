Двое детей провалились под лед на реке в Пензенской области

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье днем двое детей в Пензенской области провалились под лед, передает РИА Новости.

Как сообщает СК РФ, один ребенок утонул, второй находится в больнице. Трагедия произошла на берегу реки Суры в селе Грабово Бессоновского района. Мальчики 9 и 12 лет вышли на лед и провалились в воду. Старший подросток смог выбраться самостоятельно, а тело девятилетнего извлекли из воды сотрудники МЧС.

В настоящий момент проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.