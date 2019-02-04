Двух провалившихся под лед собак спасли в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники МЧС спасли двух собак, провалившихся под лед в поселении Рязановское в ТиНАО.

Как рассказали Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка ведомства, прибывший на место происшествия пожарно-спасательный отряд выяснил, что под лед провалились три собаки. Одной из них удалось выбраться из воды самостоятельно, а двух других вытаскивали спасатели.

Ранее столичные спасатели также провели спасательную операцию с участием собаки в одном из жилых домов. Сотрудники московского аварийно-спасательного отряда "СпасРезерв" освободили щенка лабрадора.

Собака полезла за игрушкой и застряла под ванной, после чего просидела там несколько часов. Все это время питомец скулил от страха. Спасатели сработали оперативно и вытащили собаку. Щенок здоров, ванна не пострадала.