Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:57

Двух провалившихся под лед собак спасли в ТиНАО

происшествия животные

11:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники МЧС спасли двух собак, провалившихся под лед в поселении Рязановское в ТиНАО.

Как рассказали Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка ведомства, прибывший на место происшествия пожарно-спасательный отряд выяснил, что под лед провалились три собаки. Одной из них удалось выбраться из воды самостоятельно, а двух других вытаскивали спасатели.

Ранее столичные спасатели также провели спасательную операцию с участием собаки в одном из жилых домов. Сотрудники московского аварийно-спасательного отряда "СпасРезерв" освободили щенка лабрадора.

Собака полезла за игрушкой и застряла под ванной, после чего просидела там несколько часов. Все это время питомец скулил от страха. Спасатели сработали оперативно и вытащили собаку. Щенок здоров, ванна не пострадала.

происшествия животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика