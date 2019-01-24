Московские спасатели освободили щенка из-под ванной

Отряд "СпасРезерв" освободил щенка из-под ванной

В одной из столичных квартир прошла спасательная операция. Сотрудники московского аварийно-спасательного отряда "СпасРезерв" освободили щенка лабрадора, сообщает телеканал Москва 24.

Собака полезла за игрушкой и застряла под ванной, после чего просидела там несколько часов. Все это время питомец скулил от страха. Спасатели сработали оперативно и вытащили собаку. Щенок здоров, ванна не пострадала.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяют информацию, что неизвестные бесплатно отдают биглей. В сообщениях указан номер, по которому следует обращаться. У заводчиков это объявление вызывает большие сомнения. Эксперты отмечают, что вариант с бесплатной раздачей биглей исключен.