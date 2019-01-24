Объявления о щенках бигля в Сети подозревают в фейке

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют информацию, что неизвестные бесплатно отдают биглей. Иначе породистых щенков могут усыпить. В сообщениях указан номер, по которому следует обращаться.
У заводчиков это объявление вызывает большие сомнения, сообщает телеканал Москва 24. Эксперты отмечают, что вариант с бесплатной раздачей биглей исключен.
"Щенки уже подрощенные – на них уже затрачены деньги на прививки и на питание. Такие собаки продаются за немалые деньги. Ни один здравомыслящий заводчик никогда не отдаст своих собак на усыпление", – рассказывает владелец собаки такой породы Ирина. По ее словам, щенки стоят по 36-40 тысяч рублей, а в отдельных случаях цена может доходить до 100 тысяч рублей.
В подобных подозрительных случаях могут действовать мошенники. При звонке у абонента могут снять деньги с баланса.
"Мы рекомендуем в такой ситуации клиентам обратиться в правоохранительные органы, нам пришлют специальные запрос – тогда мы такие номера заблокируем", – рассказала руководитель пресс-службы компании "Билайн" Анна Айбашева.
Подобные сообщения получали не только жители столицы, но и других регионов России и СНГ. Чаще всего звонившим по объявлению говорили, что номер заблокирован.
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