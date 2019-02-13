Двух детей спасли со льдины в Южном Тушине

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Южном Тушине сотрудники МЧС спасли двух детей, оказавшихся на льдине на реке Сходня, сообщает Агентство "Москва".

Дети вылезли на льдину под Восточным мостом. Обратно сойти они не смогли. После спасения с детьми провели разъяснительную беседу.

Ранее на Камчатке двое мужчин на снегоходе провалились под лед реки. Спасатели достали из воды технику и тело одного из погибших. Поиски второго продолжаются.