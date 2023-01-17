Разлив нефтепродуктов произошел на севере Красноярского края

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Режим чрезвычайной ситуации ввели на севере Красноярского края в связи с разливом горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ярцево. Об этом сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Енисейского района в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что в результате разгерметизации цистерны на складе компании "Енисейэнергоком" произошла утечка примерно 15 тонн нефтепродуктов.

"На территории Енисейского района с 14:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 17.01.2023 года введен режим ЧС. К месту ЧС направлены силы и средства для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности директора "Енисейэнергоком" Роман Орищук уточнил, что на складе произошел разлив дизельного топлива.

"Объем (утечки. – Прим. ред.) – порядка 10–12 тонн дизельного топлива", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Якутии нефтепродукты попали в озеро Липпетях в результате опрокидывания бензовоза. Авария произошла в Чурапчинском районе республики.

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