Число пострадавших при жесткой посадке вертолета под Томском возросло до 5

Количество людей, пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области, увеличилось до пяти. При этом в ближайшие больницы доставлены только трое, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кедровый.

Тем временем Западно-Сибирское управление СК на транспорте приводит другие данные. Следователи утверждают, что в результате ЧП травмы получили только четыре человека, двое из которых были госпитализированы.

"На место выехала оперативная группа. Будет производить осмотр места происшествия, опрашивать очевидцев, изымать необходимую документацию, назначать необходимые экспертизы", – отметили в управлении.

Перевозивший вахтовиков вертолет совершил жесткую посадку 16 декабря. На борту было 25 человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП, стала поломка шасси. Ранее Томская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.