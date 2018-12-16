Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Томской области

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Томская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с жесткой посадкой Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка". Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Томской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – отметили в надзорном ведомстве.

16 декабря во время захода на посадку в городе Кедровый вертолет Ми-8Т завалился на бок и разрушился. В итоге три человека получили легкие травмы и были отправлены в больницу для осмотра. Состояние двоих пострадавших, отмечает ТАСС, врачи оценивают, как средней тяжести.

Всего на борту находилось 25 человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за поломки шасси.