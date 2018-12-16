Названа причина жесткой посадки вертолета под Томском

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Вертолет Ми-8 16 декабря совершил жесткую посадку в Томской области из-за поломки шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Источник также уточнил число пострадавших во время инцидента, случившегося при заходе на посадку на вертолетной площадке города Кедровый. Легкие травмы получили три человека. Помощь им оказали амбулаторно.

Всего на борту, по последним данным, было три члена экипажа и 22 пассажира.

Ранее стало известно, что упавший вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию и перевозил вахтовиков-нефтяников.