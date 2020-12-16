Вертолет Ми-8 упал под Томском

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Аварию под Томском потерпел вертолет Ми-8. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку", – отметил источник, добавив, что летательный аппарат завалился на бок и разрушился.

Отмечается, что никто из 22 находившихся на борту людей не погиб. При этом несколько человек получили травмы, характер которых не уточняется.

Вертолет, принадлежащий Ельцовскому авиапредприятию, перевозил вахтовиков-нефтяников.