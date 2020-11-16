Ростехнадзор назвал причину аварии в Норильске

16:19
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Ростехнадзор подвел итоги расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Специалисты пришли к выводу, что причиной стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"У основания свай была недостаточная несущая способность плитного ростверка, что послужило причиной разгерметизации резервуара. Допустимые усилия были превышены, из-за чего 33 сваи-стойки разрушились, а также монолитное железобетонное основание", – говорится в сообщении.
Также специалисты выявили нарушения при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуара.
29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
В Ростехнадзоре рассматривали четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.
Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.
Новости России: завершено расследование экологической катастрофы в Норильске
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