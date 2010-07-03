Молодому человеку проломили череп в кафе в центре столицы

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Мужчина подозревается в том, что проломил пьяному сыну череп во время ссоры в кафе в центре столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Днем 15 ноября в службу "02" из больницы поступила телефонограмма о том, что утром к ним был доставлен и госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения безработный мужчина 1991 года рождения с диагнозом: проникающая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа", – рассказали в ведомстве.

Как утверждает потерпевший, отец нанес ему эти повреждения в ходе ссоры, которая произошла в кафе на улице 1-я Тверская-Ямская.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в столичном баре. Спортсмены поссорились во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. В ходе потасовки Кокляеву рассекли бровь. Это случилось после того, как Емельяненко кинул в оппонента кепку.

