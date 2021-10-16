СК возбудил уголовное дело после резни в якутском наркодиспансере

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Следователи главка СК РФ по Республике Саха возбудили уголовное дело в отношении пациента наркодиспансера, который напал с ножом на своих соседей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"...Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ – убийство и покушение на убийство", – отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в субботу вечером. Один из пациентов наркологического диспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате.

В результате пострадали пять человек. Все они в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы в Республиканскую больницу № 2. По уточненным данным, один из них скончался.

На месте происшествия работают следователи.

