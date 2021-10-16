СК возбудил уголовное дело после резни в якутском наркодиспансере

16 октября, 22:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи главка СК РФ по Республике Саха возбудили уголовное дело в отношении пациента наркодиспансера, который напал с ножом на своих соседей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"...Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ – убийство и покушение на убийство", – отметили в ведомстве.
Инцидент произошел в субботу вечером. Один из пациентов наркологического диспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате.
В результате пострадали пять человек. Все они в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы в Республиканскую больницу № 2. По уточненным данным, один из них скончался.
На месте происшествия работают следователи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: