Ефремов может не появиться в суде 17 августа – адвокат

16 августа, 19:44
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, может не появиться в суде 17 августа, заявил его адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал представитель защиты, Ефремову прописан постельный режим.
"У него диагноз средней тяжести, подробности я разглашать не могу. Врачи прописали постельный режим, примет ли он участие в заседании – будет зависеть от его состояния", – отметил адвокат.
Он добавил, что в медицинских документах артиста значится диагноз инсульт.
"Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела", – сказал защитник.
12 августа должно было состояться заседание по делу о смертельной аварии с участием артиста, на него явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат. Позднее стало известно, что из Боткинской больницы Ефремова выписали.
В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Михаила Ефремова
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