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16 июля, 07:55

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 8 беспилотников над Азовским морем и регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, три дрона сбили в Крыму, а также по одному БПЛА в Белгородской и Курской областях. Кроме того, еще три аппарата были уничтожены над акваторией Азовского моря.

15 июля массированные атаки украинских дронов были зафиксированы в Белгородской и Воронежской областях. В последнем регионе число пострадавших достигло 27 человек, из них 14 были госпитализированы.

По факту атак БПЛА было возбуждено уголовное дело. В результате прилетов беспилотников были повреждены не менее 20 домов и здание детского сада.

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