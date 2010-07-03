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18:09

Аэропорт Шереметьево опроверг сбой в системе регистрации

происшествия транспорт

18:09

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Фото: vk.com/p_aeroflot

Администрация столичного аэропорта Шереметьево опровергла данные о сбое в работе системы регистрации. Система регистрации работает штатно, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в системе регистрации пассажиров Шереметьева произошел сбой и у стоек выстроились длинные очереди.

"Система регистрации работает штатно", − заверил представитель аэропорта.

А в начале июня в Шереметьеве наблюдались задержки при выдаче багажа. Тогда Минтранс РФ пообещал, что жестко отреагирует на подобные сбои, если ситуация не нормализуется в кратчайшие сроки.

15 июня сбой в системе регистрации пассажиров произошел в аэропорту Внуково. По сообщениям очевидцев, ничего не работало около двух часов. У стоек скопились сотни людей. Пассажиры также рассказали телеканалу Москва 24, что в зале погасло табло с расписанием вылетов и прилетов, а сотрудники, которые работали на стойках регистрации, ушли.

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происшествия транспорт

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