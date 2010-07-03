Ситуация с системой регистрации пассажиров во Внукове приходит в норму после сбоя

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Ситуация с системой регистрации пассажиров во Внукове приходит в норму

Ситуация во Внуково приходит в норму после сбоя в системе регистрации пассажиров, сообщает телеканал Москва 24.

По сообщениям очевидцев, ничего не работало около двух часов. У стоек скопились сотни людей. При этом не было никаких голосовых сообщений. В аэропорту ответили, что решат проблему через 15-20 минут, но этого не произошло.

Пассажиры также сообщали, что в зале погасло табло с расписанием вылетов и прилетов. А сотрудники, которые работали на стойках регистрации, ушли.

"На регистрации был сбой, огромное огромное количество стоит на контроле. В общей сложности 1 час 40минут, просто отдавая свой багаж. Это мы еще меньше стояли, чем люди которые приехали чуть раньше. Там народа оставалось очень много. Ни на один рейс не было нормальной регистрации", – рассказал один из пассажиров.

На данный момент больших очередей к стойкам регистрации нет. Несколько рейсов все же было задержано. По сообщениям представителей Внукова, вопрос с вылетом должны были решать сами авиакомпании.

Если самолет улетит без пассажира, ему должны будут предоставить место на ближайший рейс.

Как объяснили в Роскомнадзоре, за задержку отправления пассажира, за задержку отправления самолета или опоздание прибытия самолета перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание произошли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

В случае перерыва, задержки, отмены или изменения маршрута по вине перевозчика, он обязан предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах ряд услуг.