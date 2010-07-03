В Шереметьеве при погрузке в самолет пропала собака по кличке Ника. Об этом сообщается на странице аэропорта во "ВКонтакте".
Отмечается, что 10 июня при погрузке в самолет в терминале D сбежала собака черно-белого окраса. Это женская особь небольшого размера (до 45 сантиметров в холке). На момент пропажи на ней была синяя шлейка. Она должна была улететь в Торонто с пересадкой в Риме.
"Собака добрая и ласковая к людям, но из-за стресса может избегать встречи с посторонними. Ее очень ждут хозяева в Канаде. Пожалуйста, сообщите, если Вы ее видели", – говорится в сообщении.
По информации СМИ, в настоящий момент к поиску собаки подключились волонтеры. Они отмечают, что собака пропала во время погрузки на рейс Москва – Рим. За информацию о местонахождении Ники обещают вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
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