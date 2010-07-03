Авиакомпания "Россия" проверит обслуживание рейса после пропажи кота пассажирки

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Авиакомпания "Россия" собирается проверить все процедуры обслуживания рейса Хабаровск – Москва после пропажи кота пассажирки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Обслуживанием рейсов, в том числе багажа пассажиров, авиакомпании "Россия" в аэропорту Хабаровска занимается сам аэропорт. В Шереметьево эту функцию выполняет ООО "Шереметьево хендлинг". На данный момент в авиакомпанию "Россия" не поступало обращений от пассажирки рейса SU6298 Хабаровск – Москва", – сказано в сообщении компании.

При этом на основе сообщений в соцсетях и публикаций в СМИ компания по своей инициативе проведет проверку всех процедур обслуживания рейса, который прибыл в этот день из Хабаровска.

29 мая на рейсе Хабаровск – Москва потерялся кот, который летел в отделении для багажа. Хозяевам по прибытии в Москву хозяевам выдали пустую переноску.

Ранее в Шереметьеве при погрузке в самолет сбежала собака. Ее смогли поймать благодаря специальной клетке с приманкой.

