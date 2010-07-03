Сбежавшую при погрузке в самолет в Шереметьеве собаку поймали

В столичном аэропорту Шереметьево при погрузке в самолет сбежала собака. Животное удалось поймать благодаря специальной клетке с приманкой, говорится в аккаунте воздушной гавани в Instagram.

Как уточняется, собака-дворняжка из питомника потерялась в Шереметьеве несколько дней назад.

Чтобы поймать животное, оборудовали специальную клетку со съедобной приманкой. Однако животное было напугано и убегало от людей.

"Постепенно сотрудники смогли подманить ее ближе, прикормив питомца. 14 июня в 4:00 собаку поймали на территории аэропорта", – говорится в сообщении.

Собака сбежала при погрузке на рейс Москва – Рим через пластиковое вентиляционное окошко бокса. Животное планировали передать в новую семью за границей. Собаку передали в питомник, где она ранее содержалась.

Как сообщалось ранее, искать собаку помогали волонтеры и отдел орнитологического обеспечения полетов аэропорта.