Уровень воды в реке Тобол поднялся до 752 сантиметров

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 752 сантиметров. Актуальные на 16:00 (14:00 по Москве) данные появились на портале местной администрации.

При этом по состоянию на 08:00 (06:00 по московскому времени) вода находилась на уровне 742 сантиметров. Таким образом, прирост за первую половину дня составил 10 сантиметров.

Специалисты уральского гидрометцентра считают, что вода будет подниматься до 18 апреля. Ситуацию признают опасной, когда уровень в реке достигнет 850 сантиметров, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, глава Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале написал, что уровень воды в Тоболе в районе населенного пункта Кетово достиг отметки 10 метров. По его словам, вода движется в направлении Кургана.

Губернатор рекомендовал жителям временно покинуть затопляемые территории.

Местная жительница Мария рассказала в беседе с телеканалом "360", что ситуация с поводком продолжает усугубляться.

Она отметила, что в настоящее время вода заполняет СНТ "Поле чудес". С возвышенности можно наблюдать, как территорию охватывает вода, добавила женщина.

"Мы проживаем в микрорайоне Увал. <…> Вода до нас пока не дошла, но кто его знает, как она быстро продвигаться будет", – поделилась своими переживаниями Мария.

Она обратила внимание, что в результате весеннего половодья уже оказались затоплены Кетово и микрорайон Тополя. Жители эвакуируются и стараются спасти домашний скот, рассказала женщина.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что следствие займется выяснением причин масштабного наводнения в некоторых российских регионах. Министр приехал в Курганскую область, чтобы проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий паводка.

В регионе подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Спасатели оказывают помощь местным жителям.

