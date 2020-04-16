В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Информацию об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Уточняется, что возраст умерших – от 29 до 88 лет.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания – гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Еще 5 человек страдали сахарным диабетом.

Кроме того, у 29-летнего и 39-летнего мужчин выявлена "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом".

Известно, что трое пациентов проходили лечение в частных клиниках. Еще один находился в федеральном медицинском центре.

По последней информации, за прошедшие сутки в России было выявлено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. Выздоровели 2 304 человека.

Ранее стало известно, что в числе новых заболевших COVID-19 все меньше вернувшихся из-за границы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, сообщалось, что в Москве все случаи ОРВИ начнут расценивать как подозрение на коронавирус. При ухудшении состояния пациенту будут в оперативном порядке менять лечение.