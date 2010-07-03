Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

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При пожаре в соборе Парижской Богоматери сохранились алтарь и алтарный крест, сообщает газета Monde со ссылкой на мэра Парижа Анн Идальго.

"Большая дыра в крыше, там, где был шпиль, теперь его обломки в нефе. Алтарь и его крест сохранились. Это не так страшно, как я боялась", – сказала она.

Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора.

Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

15 апреля вечером пожар начался на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали пожар трагедией для всего христианского мира. Представители РПЦ выразили надежду, что обойдется без человеческих жертв.

Искусствовед – о пожаре в соборе Парижской Богоматери



Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.