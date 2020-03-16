Российская семья из пяти человек оказалась заблокирована на границе с Черногорией

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Российская семья из пяти человек, путешествовавшая из России в Черногорию на автомобиле, оказалась заблокирована в нейтральной зоне между сербской и черногорской границами на КПП Бродарево – Добраково, сообщает ТАСС.

Одна из пострадавших – Ольга Комарова – рассказала, что они выехали из Москвы в ночь на 14 марта и пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево. Когда подъехали к КПП Добраково, узнали, что граница Черногории закрыта.

"Всю ночь мы с двумя маленькими детьми четырех и шести лет провели в машине", – сообщила женщина. Она уточнила, что семье предлагают подписать отказной лист и запретить въезд в Черногорию с 16 марта.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

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На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.